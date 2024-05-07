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В Пензе суд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения участка площадью более 33 кв. метров

13:46 | 07.05.2024 | Общество

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Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Пензы об истребовании из чужого незаконного владения лесного участка площадью 33,4 кв. метра и его освобождении путем сноса забора и демонтажа асфальтобетонной площадки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе суд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения участка площадью более 33 кв. метров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что собственник земельного участка по улице Арбековской города Пензы самовольно разместил часть забора и обустроил асфальтобетонную площадку за границами своего участка», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в незаконном владении оказался участок, располагающийся на территории Веселовского участкового лесничества.

«После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры района», — отмечается в тексте.

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