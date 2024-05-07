В Пензе суд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения участка площадью более 33 кв. метров Общество

Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Пензы об истребовании из чужого незаконного владения лесного участка площадью 33,4 кв. метра и его освобождении путем сноса забора и демонтажа асфальтобетонной площадки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что собственник земельного участка по улице Арбековской города Пензы самовольно разместил часть забора и обустроил асфальтобетонную площадку за границами своего участка», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что в незаконном владении оказался участок, располагающийся на территории Веселовского участкового лесничества.

«После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры района», — отмечается в тексте.