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Праздничные мероприятия в День Победы в «Спутнике» начнутся в 16.00

15:10 | 07.05.2024 | Общество

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Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области 9 мая в 16.00.

Праздничные мероприятия в День Победы в «Спутнике» начнутся в 16.00. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», в это время на набережной будет развернута полевая кухня и стартует акция «Время жить». Помимо этого, будут организованы тематические площадки: семейная — «Равнение на победу» с выставкой оружия, а также детская — «Всегда готов», где будет проводиться конкурс рисунков.

У мемориального комплекса «Колокол памяти» с 16.00 до 19.00 состоится концерт «Песни Победы».

На фонтанной площади жители и гости «Спутника» в 16.00 смогут посмотреть фильм «В бой идут одни старики». На 17.20 намечена акция «Рекорд Победы», на 18.00 — концерт с участием детей.

В 19.45 начнется часовой торжественный концерт, после окончания которого состоится фаер-шоу.

В 21.00 будет осуществлен запуск фонтана.

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