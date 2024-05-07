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В Пензе на Красную горку и Радоницу пустят автобусы до Восточного кладбища

15:22 | 07.05.2024 | Общество

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Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Автобусы большого класса планируется пустить по маршруту «Пенза-I — Восточное кладбище» на Красную горку и Радоницу, 12 и 14 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензе на Красную горку и Радоницу пустят автобусы до Восточного кладбища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В воскресенье, 12 мая, будет выделено дополнительно четыре автобуса, режим работы — с 7.00 до 13.00. Во вторник, 14 мая, будет выделено восемь дополнительных автобусов, режим работы — с 6.30 до 14.00», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при необходимости количество автобусов будет увеличено.

«Стоимость проезда в автобусах составит 27 рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что для обеспечения возможности проезда автобусов в указанные дни будет запрещена стоянка личного автотранспорта от федеральной трассы М5 «Урал» до центрального входа на Восточное кладбище.

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