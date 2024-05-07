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Готовность новой развязки на трассе М5 «Урал» составляет более 95% — мэрия Пензы

16:29 | 07.05.2024 | Общество

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Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Готовность новой развязки, строительство которой ведется на 624 км федеральной трассы М5 «Урал» с 2021 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», составляет более 95%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Пензы.

Готовность новой развязки на трассе М5 «Урал» составляет более 95% — мэрия Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

«За это время подрядной организацией построен железобетонный путепровод протяженностью порядка 105 метров, восемь съездов к путепроводу и два проезда, выполнен вынос инженерных сетей, установлены опоры освещения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что строительство объекта, стоимость которого составляет 1,7 млрд. рублей, планируется завершить в конце июня текущего года.

Как отметил заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, слова которого приводятся в сообщении, рядом с развязкой построен надземный пешеходный переход, оборудованный специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с путями схода его протяженность составляет 87 метров.

В свою очередь начальник управления капитального строительства города Вадим Астафьев обратил внимание на то, что общая протяженность развязки с учетом примыкающих дорог и съездов составляет примерно 4,5 км.

«Пропускная способность в сутки — порядка 2,5 тыс. легковых автомобилей», — цитирует Вадима Астафьева пресс-служба мэрии.

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