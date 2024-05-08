В Пензе в День Победы будут организованы дополнительные места уличной торговли Общество

Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Дополнительные места уличной торговли будут организованы в Пензе в предстоящий четверг, 9 мая.

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«В День Победы по улицам Коммунистической, Карпинского, проспекту Победы, в скверах «Журавли» и «Пионерский» рассчитывают разместить порядка 50 торговых точек. Ассортимент реализуемой продукции будет включать в себя праздничную символику: пилотки, значки, ленты, флажки, игрушки, воздушные шары. Кроме того, будут работать точки общепита», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем отмечается, что в сквере «Журавли» и сквере Бессмертного полка будет организована раздача питьевой воды.

«Работа полевой кухни запланирована в сквере «Журавли», — добавляется в тексте.