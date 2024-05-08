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В Пензе на здании школы №66 открыта мемориальная доска Герою России Сергею Гринину

12:02 | 08.05.2024 | Общество

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Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Мемориальная доска Герою России Сергею Гринину, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, открыта на здании школы №66 на улице Медицинской в Пензе.

В Пензе на здании школы №66 открыта мемориальная доска Герою России Сергею Гринину

Фото: Pnzreg.ru

В церемонии приняли участие родные и близкие героя, ученики школы, представители ветеранских и молодежных организаций.

Было отмечено, что в октябре 2023 года Сергей Гринин командовал группой разведчиков под Авдеевкой. Находясь на передовой, он обеспечивал прикрытие штурмовых отрядов.

Сергей Гринин сорвал контратаку противника. Под его командованием в бою было уничтожено восемь и ранено десять националистов. Несмотря на тяжелые ранения, Сергей Гринин не оставил командование группой. В ходе боя, заметив пикирующий дрон, командир закрыл собой раненого товарища. От полученных многочисленных ран он погиб.

«Сейчас Авдеевка наша. Там налаживается мирная жизнь. Освободить этот населенный пункт помог и подвиг Сергея Гринина», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к участникам церемонии.

Он предложил назвать одну из новых улиц Пензы в честь Сергея Гринина.

«Уверен, что администрация города меня в этом поддержит», — добавил глава региона.

Также в школе №66 появились две парты в честь героев: одна — в честь Сергея Гринина, вторая — в честь Владислава Корсакова, который погиб, спасая боевых товарищей, и посмертно награжден орденом Мужества.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к школьникам, учиться за партой героя — большая честь.

«Уверен, что вы будете соревноваться за это почетное право», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

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