Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве накануне Дня Победы.

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас Россия, как и 80 лет назад, противостоит вооруженному до зубов коллективному Западу. Мы защищаем наши свободу и независимость, суверенитет и территориальную целостность», — сказал глава региона, обращаясь к присутствующим.

По его словам, тысячи пензенцев принимают участие в специальной военной операции, десятки тысяч — помогают бойцам и населению освобожденных территорий.

«Земляки собирают и отправляют на фронт и на прифронтовые территории технику, снаряжение, продовольствие, медикаменты, письма со словами поддержки», — отметил Олег Мельниченко.

Он вручил медаль «За содействие специальной военной операции» председателю шемышейского отделения Союза женщин России Людмиле Семененко.

В продолжение мероприятия губернатор особо поблагодарил многодетные семьи, которые удостоены ордена «Родительская слава».

«Основой российской государственности является поддержка многовековых семейных ценностей и традиций. Вчера Владимир Владимирович Путин во время своего вступления в должность президента еще раз подчеркнул, что целью государства прежде всего является народосбережение. Семьи с детьми — это наше главное богатство», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он назвал гордостью региона тружеников предприятий. Пятеро работников пензенских заводов за достигнутые трудовые успехи награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, губернатор поздравил жителей региона, отмеченных почетной грамотой и благодарностью президента России.

«Поздравляю всех наших земляков, чей труд на благо родного региона, на благо Родины удостоен заслуженной награды», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.