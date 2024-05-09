Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Победы.

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«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем Победы! Этот священный для всех нас день — подлинный символ мужества, стойкости, единения, отваги и любви к Отчизне, всех лучших нравственных качеств, которые проявляли на полях сражений и на трудовом фронте славные ветераны. Низкий поклон вам, поколение победителей! Память о вашем бессмертном подвиге живет в сердце каждого из нас, и мы бережно передадим ее нашим внукам и правнукам», — отметил глава региона.

«Это они сегодня сражаются с нацизмом на территории Украины, самоотверженно защищают рубежи нашей великой Родины. И, как и много лет назад, у нас одна общая цель — победа, которая обязательно будет за нами. Потому что за нами — правда!» — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всех делах и начинаниях.