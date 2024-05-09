10:40:54 Четверг, 9 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы

09:10 | 09.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Победы.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем Победы! Этот священный для всех нас день — подлинный символ мужества, стойкости, единения, отваги и любви к Отчизне, всех лучших нравственных качеств, которые проявляли на полях сражений и на трудовом фронте славные ветераны. Низкий поклон вам, поколение победителей! Память о вашем бессмертном подвиге живет в сердце каждого из нас, и мы бережно передадим ее нашим внукам и правнукам», — отметил глава региона.

«Это они сегодня сражаются с нацизмом на территории Украины, самоотверженно защищают рубежи нашей великой Родины. И, как и много лет назад, у нас одна общая цель — победа, которая обязательно будет за нами. Потому что за нами — правда!» — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всех делах и начинаниях.

Читайте также
В Засечном на балконе многоквартирного дома загорелись вещи, пострадал мужчина В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, сломавший руку сожительнице
В Пензе стартовала спартакиада учащейся молодежи региона Житель Тамалинского района предстанет перед судом по обвинению в краже у соседа аккумулятора и денег
В Железнодорожном районе Пензы после вмешательства прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка В Кузнецке при пожаре в частном доме погибла женщина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама