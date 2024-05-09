Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы Общество

Пенза, 9 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Победы.

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«Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем Победы! 9 Мая — великая дата в истории нашей страны, самый главный и дорогой праздник для всех поколений россиян. В нем величие нашего народа, мужество и героизм предков. В этот день мы отдаем дань признательности всем ветеранам, защищавшим нашу Родину на полях сражений и всем тем, кто ковал победу в тылу. Эти люди — настоящий пример мужества, отваги и безграничной любви к Отчизне», — отметил он.

«Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем делать все, чтобы быть достойными наших ветеранов, не жалевших себя для независимости и славы родного Отечества. Ради сохранения светлой памяти дедов и прадедов мы должны помнить, что наша сила — в единстве и согласии, и никогда не допустить, чтобы враг ступил на российскую землю. Сегодня, равняясь на героев Великой Отечественной войны, наши бойцы в зоне СВО отстаивают целостность и независимость российского государства перед лицом внешней угрозы. И мы верим, что победа вновь будет за нами!» — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Спикер гордумы пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, большого счастья, бодрости духа, благополучия и мирного неба над головой.