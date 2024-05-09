10:41:01 Четверг, 9 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы

10:00 | 09.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 9 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем Победы.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем Победы! 9 Мая — великая дата в истории нашей страны, самый главный и дорогой праздник для всех поколений россиян. В нем величие нашего народа, мужество и героизм предков. В этот день мы отдаем дань признательности всем ветеранам, защищавшим нашу Родину на полях сражений и всем тем, кто ковал победу в тылу. Эти люди — настоящий пример мужества, отваги и безграничной любви к Отчизне», — отметил он.

«Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем делать все, чтобы быть достойными наших ветеранов, не жалевших себя для независимости и славы родного Отечества. Ради сохранения светлой памяти дедов и прадедов мы должны помнить, что наша сила — в единстве и согласии, и никогда не допустить, чтобы враг ступил на российскую землю. Сегодня, равняясь на героев Великой Отечественной войны, наши бойцы в зоне СВО отстаивают целостность и независимость российского государства перед лицом внешней угрозы. И мы верим, что победа вновь будет за нами!» — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Спикер гордумы пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, большого счастья, бодрости духа, благополучия и мирного неба над головой.

Читайте также
В Засечном на балконе многоквартирного дома загорелись вещи, пострадал мужчина В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, сломавший руку сожительнице
В Пензе стартовала спартакиада учащейся молодежи региона Житель Тамалинского района предстанет перед судом по обвинению в краже у соседа аккумулятора и денег
В Железнодорожном районе Пензы после вмешательства прокуратуры ликвидирована несанкционированная свалка В Кузнецке при пожаре в частном доме погибла женщина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама