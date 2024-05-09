Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Днем Победы
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Пенза, 9 мая 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поздравил жителей города с Днем Победы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Ровно 79 лет назад салют в Москве возвестил миру о полном крахе фашистской Германии. День Победы в нашей стране — это праздник жизни и торжества справедливости. Дата, когда мы испытываем особую гордость за наш народ, за нашу Родину!» — отметил он.
«Мы чествуем героев, которые на боевых рубежах отвоевали мир для нас и всех будущих поколений. Благодарим тех, кто ковал победу в тылу — на фабриках и оборонных заводах, в палатах военных госпиталей. Счастья и здоровья ныне живущим ветеранам и труженикам тыла, вечная память ушедшим», — добавил Александр Басенко.
Он обратил внимание на то, что «сегодня Россия переживает новые вызовы времени».
«Участники специальной военной операции при колоссальной поддержке всей страны отстаивают национальные интересы, приближая победу в зоне СВО. Вместе мы не дадим поднять голову нацизму», — подчеркнул Александр Басенко.
Глава Пензы пожелал жителям города душевного единства, крепкого здоровья, радости, добра и стабильного благополучия.