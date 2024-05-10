Реконструкция моста в Нижнем Ломове находится на завершающей стадии — Минстрой региона Общество

Пенза, 10 мая 2024. PenzaNews. Реконструкция моста на улице Красноармейской в городе Нижнем Ломове Пензенской области, которая была начата в апреле 2023 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», находится на завершающей стадии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона в пятницу, 10 мая.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«За это время на объекте были переустроены сети связи и газопровода, произведен монтаж шести опор моста, которые были соединены пятью пролетными балками. Специалисты подрядной организации укрепили откосы и конусы моста. Завершена укладка асфальта, установлены барьерные и перильные ограждения», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что после ввода в эксплуатацию мост протяженностью более 112 метров позволит жителям западных районов Нижнего Ломова и села Норовка быстро добираться на работу, в частности, до производственных цехов ГК «Дамате» и электромеханического завода.

«Будет обеспечен проезд в город жителям сел Кривошеевка и деревни Волженка. Сократится дорога в школу», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время специалисты подрядной организации приступают к окраске пролетов искусственного сооружения и благоустройству.

«Стоимость работ [по реконструкции моста] — 241 млн. рублей», — указано в тексте.