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Численность среднего медицинского персонала в Пензенской области в 2023 году составила более 13 тыс. человек

13:30 | 12.05.2024 | Общество

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Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Численность среднего медицинского персонала составила в Пензенской области в 2023 году 13 тыс. 1 человек, в то время как в 2022-м она была больше — 13 тыс. 248 человек. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой Пензастата к Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

Численность среднего медицинского персонала в Пензенской области в 2023 году составила более 13 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Уточняется, что обеспеченность средним медицинским персоналом в 2023 году составила 1 тыс. 52 человека на 100 тыс. населения, в 2022-м — 1 тыс. 63 человека на 100 тыс. населения.

«60% численности среднего медицинского персонала приходится на областной центр. В Пензе в 2023 году зарегистрировано 7 тыс. 806 медработников среднего звена (1 тыс. 599 человек на 100 тыс. населения), в 2022 году — 8 тыс. 29 человек (1 тыс. 631 человек на 100 тыс. населения)», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что среднемесячная начисленная заработная плата среднего медперсонала государственных и муниципальных учреждений в 2023 году составила в Пензенской области 37 тыс. 680 рублей, в целом по России — 54 тыс. 686 рублей.

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