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Губернатор Пензенской области заявил о готовности региона оказать необходимую помощь жителям Белгорода

14:54 | 12.05.2024 | Общество

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Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о готовности региона оказать необходимую помощь жителям Белгорода после обстрела ВСУ.

Губернатор Пензенской области заявил о готовности региона оказать необходимую помощь жителям Белгорода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня совершено очередное преступление ВСУ против мирного населения — обстрел Белгорода. Губернатор Белгородской области, наш земляк Вячеслав Владимирович Гладков выехал на место трагедии. Снаряд попал в жилой дом, обрушился весь подъезд десятиэтажки. Мы готовы оказать белгородцам необходимую помощь», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 мая.

Он отметил, что «пензенцы уже не раз доказывали эту готовность делом».

«В нашем регионе живут и учатся 400 детей, эвакуированных из Белгородской области. Делаем все, чтобы их пребывание на пензенской земле было комфортным», — напомнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что постоянно общается с губернатором Белгородской области по рабочим вопросам.

«В трудную минуту, как всегда, пензенцы поддержат белгородцев», — подчеркнул он.

12 мая Белгород подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины.

Обрушился подъезд в 10-этажном доме. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли. На месте организованы поисково-спасательные работы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей.

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