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Пензенская область вошла в число 10 регионов, где «Пятерочка» и Российский Красный Крест запустили пилотный проект «Уголки здоровья»

16:05 | 13.05.2024 | Общество

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Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Российским Красным Крестом запустила пилотный проект «Уголки здоровья» в малых населенных пунктах Пензенской, Самарской, Калужской, Оренбургской, Новгородской областей, Татарстана, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Краснодарского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пензенская область вошла в число 10 регионов, где «Пятерочка» и Российский Красный Крест запустили пилотный проект «Уголки здоровья»

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

«В специальных зонах на территории магазинов гости старшего возраста смогут измерить артериальное давление, а также получить информационные материалы о профилактике заболеваний и поддержке здоровья», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что «Уголки здоровья» организованы при поддержке инициативы «Центры местного сообщества» в рамках программы «Пятерочка с заботой».

Как отметила руководитель проекта «Центры местного сообщества» Анна Гусейнова, «Пятерочка» активно поддерживает просветительские кампании, связанные с охраной здоровья.

«Торговая сеть не только стремится привлечь внимание общества к профилактике различных заболеваний, но и готова предложить своим гостям доступные и эффективные способы их диагностики. Надеемся, что пилотный проект получит признание среди старшего поколения», — сказала Анна Гусейнова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Из него следует, что в настоящее время «Уголки здоровья» обустроены в 18 магазинах «Пятерочка» в 10 регионах, в планах — увеличить их количество по итогам реализации пилотного проекта.

«Кроме того, «Пятерочка» совместно с Российским Красным Крестом, региональными отделениями ВОД «Волонтеры-медики» и медицинскими работниками районных больниц планирует ежемесячно проводить в магазинах «у дома» мероприятия с возможностью получения консультации на тему здоровья. Так, можно будет узнать о профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических болезней, первой помощи и родственном уходе, правилах защиты от укусов клещей и многом другом. Первые встречи прошли в начале мая в Чувашии и Татарстане», — отмечается в пресс-релизе.

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