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Право семьи участника СВО из Заречного на получение меры соцподдержки восстановлено благодаря вмешательству прокуратуры

17:12 | 13.05.2024 | Общество

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Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Право проживающей в городе Заречном семьи участника специальной военной операции на получение меры социальной поддержки восстановлено благодаря вмешательству прокуратуры Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Право семьи участника СВО из Заречного на получение меры соцподдержки восстановлено благодаря вмешательству прокуратуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области по обращению жительницы ЗАТО Заречный проверила исполнение законодательства о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Установлено, что в ноябре 2023 года заявительнице было назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В феврале текущего года выплата пособия была прекращена в связи с поступлением в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области сведений из единого расчетного центра министерства обороны России о полученном мобилизованным супругом заявительницы денежном довольствии в связи с участием его в специальной военной операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как было указано в уведомлении о прекращении выплаты, с учетом доходов супруга среднедушевой доход семьи превысил установленную в Пензенской области величину прожиточного минимума.

«Однако при принятии решения о прекращении выплаты региональным отделением фонда не были учтены требования действующего законодательства о том, что при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения единого пособия не учитываются доходы, выплачиваемые гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по итогам проверки исполняющий обязанности прокурора Пензенской области внес руководителю отделения фонда представление об устранении нарушений закона.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, выплата пособия заявительнице возобновлена, задолженность выплачена, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — уточняется в пресс-релизе.

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