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Олег Мельниченко сообщил о начале реализации в Пензе проекта по психологической помощи участникам СВО и их близким

17:50 | 13.05.2024 | Общество

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Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о начале реализации в региональном центре проекта партии «Единая Россия» по психологической помощи участникам специальной военной операции и их близким.

Олег Мельниченко сообщил о начале реализации в Пензе проекта по психологической помощи участникам СВО и их близким. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенза стала первым городом, где началась реализация проекта «Единой России» по психологической помощи участникам СВО и их близким. Руководитель проекта Анна Лисицына приехала в наш регион вместе с мужем-военкором Евгением Лисицыным. Дальше будет работа в Ульяновске, Ижевске, Москве, Алтайском крае, Новосибирске», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в понедельник, 13 мая.

Он отметил, что навыки психологической поддержки очень нужны близким бойцов, работникам общественных организаций и приемных — всем, кто плотно общается с вернувшимися с фронта.

«Помощь нужна и самим родственникам военнослужащих. Мы будем делать все, чтобы нашим гражданам было легче пережить непростые минуты», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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