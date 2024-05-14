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Определены 8 общественных территорий в Пензенской области, которые будут благоустроены в 2025 году

09:46 | 14.05.2024 | Общество

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Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Общественные территории в восьми муниципальных образованиях Пензенской области — в Пензе, Кузнецке, Заречном, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске и Мокшане — будут благоустроены в 2025 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Определены 8 общественных территорий в Пензенской области, которые будут благоустроены в 2025 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Онлайн-голосование по отбору территорий проходило на единой федеральной платформе с 15 марта по 30 апреля.

По его результатам для благоустройства отобраны следующие общественные территории:

1) ЦПКиО имени В.Г. Белинского в Пензе (14 тыс. 91 голос);
2) детская площадка на улице Минской возле школы №8 в Кузнецке (3 тыс. 460 голосов);
3) участок возле школы №222 в Заречном (4 тыс. 659 голосов);
4) сквер тружеников тыла с прилегающей территорией в Каменке (5 тыс. 270 голосов);
5) территория на улице Сергеева в Нижнем Ломове — от кафе «Минутка» до ледового дворца спорта «Черемушки» (5 тыс. 449 голосов);
6) территория возле обелиска воинской славы в Никольске (4 тыс. 397 голосов);
7) пешеходная зона на улице Лесной в Сердобске (4 тыс. 514 голосов);
8) сквер и аллея трудовой славы в Мокшане (2 тыс. 612 голосов).

Как сообщает пресс-служба облправительства, всего для отбора и последующего благоустройства была представлена 51 общественная территория.

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