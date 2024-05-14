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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Сосновоборского района

16:18 | 14.05.2024 | Общество

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Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Сосновоборского района во вторник, 14 мая.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Сосновоборского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились 13 граждан по вопросам неудовлетворительного состояния водонапорной башни, дорожного покрытия, необходимости проведения ремонта в детском дошкольном учреждении, ограничения доступа лиц к заброшенному зданию в районном центре, ненадлежащего содержания спортивного объекта, неисполнения органом местного самоуправления требований законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев, несвоевременного обеспечения инвалидов необходимыми медицинскими изделиями, бездействия сотрудников правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 13 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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