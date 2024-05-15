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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей

09:11 | 15.05.2024 | Общество

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Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Международным днем семей.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Международным днем семей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У любого человека все в жизни начинается с семьи. Здесь сохраняются и приумножаются духовно-нравственные и культурные традиции, формируются характер и интересы ребенка, воспитывается трудолюбие и уважение к старшим. Поэтому укрепление института семьи, ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка — предмет нашей особой заботы», — отметил глава региона.

«В этот торжественный день слова искренней благодарности адресую родителям, которые достойно воспитывают своих детей – патриотов нашей великой Родины, многодетным семьям и супружеским парам, отметившим золотые и серебряные свадьбы!» — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, взаимопонимания, мира и согласия.

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