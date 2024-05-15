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В Пензе прокуратура помогла семье сотрудника МЧС восстановить преимущественное право ребенка на зачисление в детсад у дома

14:17 | 15.05.2024 | Общество

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Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура помогла семье сотрудника МЧС восстановить преимущественное право ребенка на зачисление в детский сад вблизи места жительства в Пензе.

В Пензе прокуратура помогла семье сотрудника МЧС восстановить преимущественное право ребенка на зачисление в детсад у дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пензенской области организовала проверку по обращению матери полуторагодовалого ребенка о нарушении преимущественного права на зачисление в дошкольное образовательное учреждение. Заявительница указала, что в декабре 2022 года через единый портал государственных услуг обратилась в управление образования Пензы с заявлением о постановке ее сына на учет для предоставления места в детском саду. В обращении женщина указала, что является супругой сотрудника МЧС, и просила поставить ее ребенка на очередь на зачисление в ближайший к месту нахождения служебного жилья детский сад, приложила все подтверждающие документы», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что в нарушение требований законодательства ребенок был поставлен на учет на зачисление в детский сад не в первоочередном порядке, а на общих основаниях.

«Кроме того, в связи с отсутствием мест в ближайшем к месту жительства детском саду [...] предложено выбрать иное дошкольное учреждение», — добавляется в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что по результатам проверки прокурор Железнодорожного района Пензы внес начальнику городского управления образования представление об устранении нарушений законодательства.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, заявительнице выдано направление на зачисление ее ребенка в ближайшее дошкольное учреждение с необходимого ей времени — с 1 сентября 2024 года», — сказано в сообщении.

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