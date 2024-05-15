В Пензе пресечены нарушения миграционного законодательства Общество

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Сотрудники УМВД России по Пензенской области совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии пресекли нарушения миграционного законодательства в ходе оперативно-профилактического мероприятия, проведенного на территории промышленного производства и двух хостелов в Пензе.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, по итогам проверки более 100 иностранных граждан 12 человек привлечены к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ — 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», 18.9 «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» и 18.11 «Нарушение иммиграционных правил».

«На каждого иностранца наложен штраф, а в отношении троих из них, помимо этого, приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также со всеми иностранными гражданами проведены профилактические беседы.

«Сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области принято восемь решений о неразрешении иностранным гражданам въезда на территорию Российской Федерации», — отмечается в сообщении.