В Пензенской области с 16 мая будет введен режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков Общество

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации будет введен в Пензенской области с 16 мая в связи с гибелью посевов сельхозкультур в результате заморозков.

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«Ввести с 16 мая 2024 года и до особого распоряжения для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в распоряжении губернатора, которое подписал врио главы региона Сергей Федотов в среду, 15 мая.

«Отнести возникшую ситуацию к чрезвычайной ситуации природного характера. Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области вследствие опасного природного явления — заморозков, в результате которых произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что границами зоны чрезвычайной ситуации определена территория Пензенской области, уровень реагирования — региональный.

«К мероприятиям по ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства ПТП РСЧС», — говорится в распоряжении.

В документе указано, что ответственным должностным лицом за проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации является заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев.