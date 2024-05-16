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Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР Пензенской области и уполномоченным по правам человека в регионе

09:45 | 16.05.2024 | Общество

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Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков и уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин подписали соглашение о взаимодействии в минувшую среду, 15 мая.

Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР Пензенской области и уполномоченным по правам человека в регионе

Фото: Penza.sledcom.ru

«В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в целях соблюдения и защиты прав граждан, укрепления законности на территории Пензенской области, оказания содействия институтам гражданского общества в их правозащитной деятельности и правового просвещения граждан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества в части обмена информацией, проведения личных приемов и иных совместных мероприятий, направленных на защиту и восстановление прав и законных интересов граждан.

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