Подписано соглашение о взаимодействии между СУ СКР Пензенской области и уполномоченным по правам человека в регионе Общество

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Владимир Игнатенков и уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин подписали соглашение о взаимодействии в минувшую среду, 15 мая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В соглашении определен порядок межведомственного взаимодействия в целях соблюдения и защиты прав граждан, укрепления законности на территории Пензенской области, оказания содействия институтам гражданского общества в их правозащитной деятельности и правового просвещения граждан», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СУ СКР Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе встречи, на которой было подписано соглашение, стороны обсудили конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества в части обмена информацией, проведения личных приемов и иных совместных мероприятий, направленных на защиту и восстановление прав и законных интересов граждан.