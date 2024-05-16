В «Спутнике» пройдет мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат» Общество

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат» состоится на фонтанной площади в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящее воскресенье, 19 мая.

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«Мордовский национально-фольклорный праздник «Шумбрат» в третий раз пройдет в «Городе Спутнике». Событие запланировано на воскресенье, 19 мая. [...] По опыту предыдущих праздников можно с уверенностью сказать, что всех пришедших на «Шумбрат» ожидает много интересного», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Спутника».

Из него следует, что в программе мероприятия запланированы выступления артистов театра песни «Росичи», этнографической фольклорной студии «Мерема» и солиста мордовской филармонии Андрея Бочканова.

Начало праздника «Шумбрат» намечено на полдень.