В Пензе выявлены многочисленные нарушения государственного стандарта при содержании и ремонте улично-дорожной сети Общество

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Прокуроры Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов города Пензы в ходе проверок исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявили многочисленные нарушения государственного стандарта при содержании и ремонте улично-дорожной сети. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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«Так, проезжая часть автомобильных дорог на улицах Луговой, Стрельбищенской, Свободы, Долгой, Перовской, Антонова, Ударной, Новоселов, Большой Радищевской, Богданова, Красной, Лермонтова, Маршала Крылова, Сухумской, Мира, Проспекте Победы и других улицах областного центра имеет многочисленные дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, разрушения асфальтобетонного покрытия, прилегающего к крышкам люков смотровых колодцев. На участке проезжей части дороги по улице Ленина выявлено место проведения дорожных работ, не обозначенное техническими средствами организации дорожного движения и предупреждающим дорожным знаком. В ходе осмотра автодорог установлены отклонения от нормативов крышек люков смотровых колодцев», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам проверок руководителям МБУ «Пензавтодор», ООО «Горводоканал» и главе города Пензы внесено девять представлений, в отношении должностного лица подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

«В настоящее время территориальными прокуратурами взят на контроль ход восстановления нарушенного благоустройства и дорожного полотна после земляных работ при ремонте, прокладке и реконструкции подземных инженерных коммуникаций. Надзорные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.