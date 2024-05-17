В Пензе в конце июня планируется выпустить первую продукцию нового асфальтобетонного завода Общество

Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Выпуск первой продукции нового асфальтобетонного завода в Пензе намечен на конец июня. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: Penza-gorod.ru

«В конце июня планируем выпустить первую продукцию нового асфальтобетонного завода. Объект строится на улице Пушанина, 77, на территории МБУ «Пензавтодор». Муниципалитет заранее приобрел асфальтосмесительную установку производительностью 175 тонн в час. Ее монтаж, а также КПП с весовой уже завершен», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 16 мая.

Александр Басенко добавил, что в настоящее время подрядчик занимается устройством газопровода, сетей электроснабжения, возводит административно-бытовой корпус с лабораторией.

«Выполнено более 70% работ. Предприятие обеспечит «Пензавтодор» необходимым на сегодняшний день количеством асфальтобетона для ремонта дорог в нашем городе», — отметил глава Пензы.