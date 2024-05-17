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В «Спутнике» 18 мая пройдут мероприятия, посвященные 9-летию «Города развлечений»

15:13 | 17.05.2024 | Общество

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Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 9-летию спортивно-развлекательного комплекса «Город развлечений», пройдут на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 18 мая.

В «Спутнике» 18 мая пройдут мероприятия, посвященные 9-летию «Города развлечений». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Спортивно-развлекательному комплексу «Город развлечений» исполняется 9 лет. Традиционно в этот день жителей и гостей «Города Спутника» ждет много спортивных мероприятий, в которых можно принять участие не только в качестве зрителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Спутника».

Из него следует, что в 9.00 состоится массовый забег на тропе здоровья «Ритм», после чего будут организованы турниры по жиму, перетягиванию каната, гиревому спорту и соревнования по кроссфиту.

В сообщении добавляется, что на 16.00 запланирован праздничный концерт на фонтанной площади, на 18.00 — модный показ, а в 19.00 состоится лотерея.

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