В Пензенской области 25 мая пройдет гидроавиашоу «Крылья Спутника» Общество

Пенза, 18 мая 2024. PenzaNews. Гидроавиашоу «Крылья Спутника» состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 25 мая.

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Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», после торжественного открытия мероприятия, которое намечено на 11.00, планируется зафиксировать рекорд России на самый масштабный слет гидросамолетов, а затем будут организованы показательные выступления пилотажных групп, парад сухопутной и гидроавиации.

«После парада зрители смогут забраться в кабину действующего гидросамолета, познакомиться с оснащением, пообщаться с пилотом и сделать запоминающиеся фото», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что программой гидроавиашоу «Крылья Спутника» также предусмотрены выставки самолетов, военной и пожарной техники, гастрофестиваль, работа детской зоны и концерт на фонтанной площади.

Согласно анонсу, мероприятие продлится до 19.00.