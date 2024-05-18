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В Пензенской области 25 мая пройдет гидроавиашоу «Крылья Спутника»

13:29 | 18.05.2024 | Общество

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Пенза, 18 мая 2024. PenzaNews. Гидроавиашоу «Крылья Спутника» состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 25 мая.

В Пензенской области 25 мая пройдет гидроавиашоу «Крылья Спутника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Город Спутник Пенза», после торжественного открытия мероприятия, которое намечено на 11.00, планируется зафиксировать рекорд России на самый масштабный слет гидросамолетов, а затем будут организованы показательные выступления пилотажных групп, парад сухопутной и гидроавиации.

«После парада зрители смогут забраться в кабину действующего гидросамолета, познакомиться с оснащением, пообщаться с пилотом и сделать запоминающиеся фото», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что программой гидроавиашоу «Крылья Спутника» также предусмотрены выставки самолетов, военной и пожарной техники, гастрофестиваль, работа детской зоны и концерт на фонтанной площади.

Согласно анонсу, мероприятие продлится до 19.00.

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