В Пензе 24 мая ограничат продажу алкоголя в связи с проведением «Последнего звонка» Общество

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Продажа алкоголя будет ограничена в Пензе в предстоящую пятницу, 24 мая, в связи с проведением праздника «Последний звонок».

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«24 мая для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города прозвенит последний звонок. Согласно постановлению администрации Пензы №698 от 15 мая 2024 года «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции во время проведения мероприятия «Последний звонок» на территории города Пензы» в этот день с 8.00 до 23.00 продажа алкоголя будет запрещена», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что во всех районах Пензы совместно с городским управлением МВД России будет организован мониторинг объектов торговли.