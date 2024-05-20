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Сотрудники служб релейной защиты и автоматики ПАО «Россети Волга» продемонстрируют профессиональное мастерство в Пензе

16:03 | 20.05.2024 | Общество

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Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Соревнования профессионального мастерства служб релейной защиты и автоматики ПАО «Россети Волга» стартовали в Пензе.

Сотрудники служб релейной защиты и автоматики ПАО «Россети Волга» продемонстрируют профессиональное мастерство в Пензе

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В состязаниях, которые проводятся на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», помимо хозяев, принимают участие команды филиалов «Саратовские распределительные сети», «Оренбургэнерго», «Самарские распределительные сети», «Мордовэнерго», «Ульяновские распределительные сети» и «Чувашэнерго».

Как следует из сообщения пресс-службы «Пензаэнерго», в течение нескольких дней участники будут демонстрировать знания действующих правил, инструкций и норм, а также выполнять практические задания.

«На практических этапах конкурсантам предстоит провести проверку и наладку микропроцессорного терминала защит «Сириус-2-Л», проанализировать осциллограмму терминалов микропроцессорных устройств и на основании этих данных определить вид короткого замыкания, величины тока, уровни напряжения, длительность аварийного режима, оценить правильность работы устройств, а также выполнить работы по регулировке электромеханических реле, снятию электрических характеристик и оформлению протокола проверки реле. Энергетики будут работать с электромеханическими реле типа РТ-40 и РП-256», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что судейская бригада во главе с заместителем главного инженера ПАО «Россети Волга» по оперативно-технологическому и ситуационному управлению Александром Куклевым определит лучших как в командном зачете, так и в отдельных номинациях: «Лучший эксперт команды», «Лучший конкурсант команды» и «Лучший судья соревнований».

Как отметил Александр Куклев, соревнования — это «не только демонстрация профессионального мастерства, навыков и качеств».

«Для участников это возможность проверить свою квалификацию, показать свои амбиции, сделать толчок в профессиональной карьере. И, самое главное, это обмен опытом, налаживание контактов между филиалами», — сказал заместитель главного инженера ПАО «Россети Волга», слова которого приводятся в пресс-релизе.

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