Движение на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе временно ограничат с 21 мая Общество

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Движение на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе, где ведется строительство одноуровневой кольцевой развязки, будет временно ограничено с предстоящего вторника, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления капитального строительства города Вадима Астафьева.

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«Срок реализации проекта по договору — октябрь текущего года. В связи с тем что на объекте увеличены темпы работ, планируется, что уже в июне 2024 года будет открыто движение. Для этого необходимо построенную кольцевую развязку интегрировать в действующую дорожную сеть. Поэтому с 5.00 21 мая на перекрестке улиц Антонова и Измайлова будет ограничено движение», — сказал Вадим Астафьев.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, со стороны центра в направлении Ахун перекресток можно будет объехать по улицам Стрельбищенской, Казанской и Крымской. Не выезжая на мост имени генерал-полковника Валерия Капашина, с Бакунинского моста, с улицы Ерик по улице Нейтральной можно попасть на улицу Антонова по временной бетонной дороге. Таким образом, перекресток можно объехать мимо вновь построенной школы.

В обратном направлении — из микрорайона Ахуны в центр Пензы — движение запланировано следующим образом: по улицам Крымской, Казанской, Стрельбищенской с выездом на мост имени генерал-полковника Валерия Капашина; с помощью правого поворота из Ахун на временную дорогу мимо школы с последующим выходом на улицу Антонова.

Поскольку интенсивность движения будет выше, то с перекрестка на улицу Антонова можно будет повернуть только направо, а далее — развернуться или выехать на улицу Нейтральную и уже с нее — на улицы Ерик, Чаадаева.

С улицы Антонова в сторону центра перекресток также будет открыт, но движение будет ограничено одной полосой. Вторую полосу планируется задействовать для движения с улицы Измайлова на улицу Антонова.

В Ахуны можно будет попасть, объехав перекресток через перемычку между Антонова-Измайлова, мимо вновь построенной школы по временной дороге.

С улицы Измайлова на улицу Ново-Казанскую движение будет открыто, но ограничено одной полосой.

Для выезда с улицы Ново-Казанской будет необходимо проехать в сторону улицы Антонова, дальше развернуться и вернуться через центр или по временной дороге в районе вновь построенной школы ехать в сторону Ахун.

При подъезде к перекрестку улиц Антонова и Измайлова будут установлены временные знаки, регулирующие дорожное движение, и информационные щиты.

По данным администрации Пензы, планируется, что подрядная организация будет проводить намеченный комплекс работ в течение двух недель.