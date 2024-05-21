Дмитрий Горшков назначен прокурором Пензенской области
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Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Горшков назначен прокурором Пензенской области. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 20 мая.
Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области
«Назначить на 5-летний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Указ главы государства вступил в силу со дня подписания.
Горшков Дмитрий Николаевич родился в Липецке в 1973 году.
В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.
В 1997 году начал работу в органах прокуратуры.
Занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Левобережного района Липецка, прокурора Чаплыгинского района Липецкой области, прокурора Октябрьского района Липецка, заместителя прокурора Владимирской области.
С 2022 по 2024 годы работал прокурором Ненецкого автономного округа.
Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».
Женат, воспитывает двоих детей.