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Дмитрий Горшков назначен прокурором Пензенской области

11:05 | 21.05.2024 | Общество

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Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Горшков назначен прокурором Пензенской области. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 20 мая.

Дмитрий Горшков назначен прокурором Пензенской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Назначить на 5-летний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ главы государства вступил в силу со дня подписания.

Горшков Дмитрий Николаевич родился в Липецке в 1973 году.

В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

В 1997 году начал работу в органах прокуратуры.

Занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Левобережного района Липецка, прокурора Чаплыгинского района Липецкой области, прокурора Октябрьского района Липецка, заместителя прокурора Владимирской области.

С 2022 по 2024 годы работал прокурором Ненецкого автономного округа.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Женат, воспитывает двоих детей.

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