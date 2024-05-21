Стилизованное под кардиограмму светящееся сердце и ласточка из мозаики украсили пензенский цветник на выставке-форуме «Россия» Общество

Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Стилизованный под кардиограмму светящийся объект в форме сердца и ласточка из зеркальной мозаики украсили цветник Пензенской области, который представлен на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в рамках фестиваля «Будущее в цветах».

Фото: Merp.pnzreg.ru

«21 мая на выставке-форуме «Россия» в рамках торжественного открытия ландшафтных инсталляций, посвященных достижениям регионов страны, был презентован цветник Пензенской области. Его композиция состоит из лечебных и декоративных растений — мяты, полыни, лаванды, тимьяна, диохондры, фестуки и луговика, над которыми возвышается стилизованный под кардиограмму светящийся объект в форме сердца и летящая ласточка из зеркальной мозаики», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности региона.

В нем отмечается, что цветник Пензенской области символизирует достижения субъекта федерации в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и производстве сердечных имплантов.

«Около 17% хирургического шовного материала и 70% имплантируемых в России искусственных клапанов сердца производятся на пензенской земле», — сказано в тексте.