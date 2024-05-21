Территорию сквера «Семейный» в Пензе планируется увеличить до 50 тыс. кв. метров — Александр Басенко Общество

Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Власти Пензы рассчитывают увеличить территорию сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 в пять раз — до 50 тыс. кв. метров. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

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«Вчера в новой школе на Измайлова вместе с жителями ГПЗ-24 обсудили территориальное развитие городских общественных пространств. Рассказал о планах, которые муниципалитет планирует к реализации. Похожие встречи постараемся провести в каждом районе. Одна из основных задач на перспективу — увеличение пропускной способности улично-дорожной сети на ГПЗ-24. Решая ее, уже этим летом откроем кольцевую развязку на пересечении улиц Антонова и Измайлова. Продолжим третий этап реконструкции улицы Антонова с выходом на Нейтральную. Построим дорогу между Антонова и Измайлова. В комплексе эти меры распределят транспортные потоки. С учетом расширения проезда в районе улицы Ерик, которое будет реализовано по линии областного Минстроя, автомобилисты смогут выбирать маршрут следования по собственному желанию», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале во вторник, 21 мая.

Он добавил, что в связи с обустройством «перемычки» жителей интересует судьба сквера «Семейный».

«Зону отдыха сохраним, но ей необходим качественно новый вид и статус. Сейчас площадь используемой территории сквера около 10 тыс. кв. метров. Рассчитываем увеличить ее в пять раз — до 50 тыс. Благоустройством зеленой зоны займемся одновременно со строительством дороги. Будем отсыпать заболоченные участки и высаживать новые деревья. Границы сквера поставим на кадастровый учет, чтобы закрепить статус рекреационной зоны. После будем планировать обустройство освещения, установку лавочек и других архитектурных форм, зонирование территории. Таким образом, будущий парк получит новое звучание и будет комфортным для пензенцев всех возрастных групп», — отметил глава города.

По словам Александра Басенко, рядом со сквером будет возведен еще один детский сад.

«Проектно-сметная документация готова, решаем вопрос финансирования», — уточнил он.

Глава Пензы также проинформировал, что начато формирование земельного участка для размещения поликлиники.

«Последовательная реализация всех проектов создаст благоприятную социально-культурную среду в микрорайоне и позволит ему выйти на новый качественный уровень развития», — подчеркнул Александр Басенко.