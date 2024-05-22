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В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

11:12 | 22.05.2024 | Общество

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Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. 109 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области 20 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Своевременное предупреждение и выявление данных нарушений — одна из приоритетных задач Госавтоинспекции. На постоянной основе сотрудники ГИБДД проводят разъяснительную работу с водителями и родителями о важности использования специальных детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. В целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров и усиления пропаганды использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях на территории Пензы и Пензенской области 20 мая 2024 года проведено профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». 109 водителей были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что нарушение требований к перевозке малолетних пассажиров влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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