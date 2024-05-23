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В Пензе на ликвидацию несанкционированных свалок планируется направить 44,5 млн. рублей

11:00 | 23.05.2024 | Общество

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Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. 44,5 млн. рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Пензы, соответствующие расходы предлагается предусмотреть в бюджете города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В Пензе на ликвидацию несанкционированных свалок планируется направить 44,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях выполнения мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов [планируется] направить администрации Железнодорожного района 12 млн. 363 тыс. рублей, администрации Ленинского района — 7 млн. 742 тыс. рублей, администрации Октябрьского района — 8 млн. 126 тыс. рублей, администрации Первомайского района — 16 млн. 290 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что проект внесения соответствующих изменений в бюджет рассмотрен на заседании профильной постоянной комиссии гордумы, а окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

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