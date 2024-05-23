В Пензе на ликвидацию несанкционированных свалок планируется направить 44,5 млн. рублей Общество

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. 44,5 млн. рублей планируется направить на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Пензы, соответствующие расходы предлагается предусмотреть в бюджете города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

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«В целях выполнения мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов [планируется] направить администрации Железнодорожного района 12 млн. 363 тыс. рублей, администрации Ленинского района — 7 млн. 742 тыс. рублей, администрации Октябрьского района — 8 млн. 126 тыс. рублей, администрации Первомайского района — 16 млн. 290 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что проект внесения соответствующих изменений в бюджет рассмотрен на заседании профильной постоянной комиссии гордумы, а окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.