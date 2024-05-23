День России и День города в Пензе отметят без салютов и фейерверков Общество

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Торжества, посвященные Дню России и Дню города, пройдут в Пензе 12 июня без салютов и фейерверков. Такое решение принято в ходе совещания в мэрии, которое провел заместитель главы администрации города Сергей Волков.

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«После того как Пенза встретила День Победы, мониторинг общественного мнения показал, что многие жители отнеслись с понимание к ситуации и поддержали предложение отказаться от дорогостоящего салюта в условиях СВО. День России и День города пройдет не менее торжественно, чем 9 мая, за счет насыщенной программы мероприятий», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основные торжества будут организованы на Соборной и Юбилейной площадях, также планируется задействовать улицу Московскую, Фонтанную площадь и набережную реки Суры.