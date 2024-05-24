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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем славянской письменности и культуры

10:00 | 24.05.2024 | Общество

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Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем славянской письменности и культуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«День славянской письменности и культуры — особая дата в российском календаре. Этот праздник связан с именами равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые подарили славянскому народу азбуку, заложив фундамент для появления письменности, литературы и развития культуры в целом. Благодаря трудам просветителей это событие сыграло определяющую роль в развитии российского государства, сохранении и приумножении богатейших культурно-нравственных традиций. Оно напоминает нам о неразрывной связи поколений и духовном единстве славянских народов», — отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что подрастающее поколение испытывает искреннее уважение к отечественной литературе и искусству, гордится выдающимися свершениями и достижениями славных предков.

«Убежден, что так будет и впредь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

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