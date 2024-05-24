Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с праздником «Последний звонок» Общество

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников школ с праздником «Последний звонок».

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«Сегодня для вас волнительный день, который несет радость и вместе с тем светлую грусть: вы расстаетесь со школой, которая была на протяжении многих лет для вас вторым домом, здесь вы получили необходимые знания, учились преодолевать трудности, нашли настоящих друзей», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что выпускники стоят на пороге новой жизни.

«Впереди серьезное испытание — сдача единых государственных экзаменов, но, сколько бы испытаний ни приготовила для вас жизнь, никогда не теряйте уверенности в своих силах! Будьте настойчивы в достижении целей, добры и справедливы, терпеливы и внимательны к людям, требовательны к себе и при любых обстоятельствах всегда оставайтесь на высоте», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Председатель пензенской гордумы выразил уверенность в том, что сегодняшние выпускники в недалеком будущем внесут весомый вклад в процветание родного края.

«Дорогие выпускники, желаю вам успешно сдать все экзамены, конечно же, здоровья, мира, добра, счастья, неугасаемого оптимизма, удачи и успехов в реализации всех замыслов!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.