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Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с праздником «Последний звонок»

10:08 | 24.05.2024 | Общество

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Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников школ с праздником «Последний звонок».

Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с праздником «Последний звонок». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня для вас волнительный день, который несет радость и вместе с тем светлую грусть: вы расстаетесь со школой, которая была на протяжении многих лет для вас вторым домом, здесь вы получили необходимые знания, учились преодолевать трудности, нашли настоящих друзей», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что выпускники стоят на пороге новой жизни.

«Впереди серьезное испытание — сдача единых государственных экзаменов, но, сколько бы испытаний ни приготовила для вас жизнь, никогда не теряйте уверенности в своих силах! Будьте настойчивы в достижении целей, добры и справедливы, терпеливы и внимательны к людям, требовательны к себе и при любых обстоятельствах всегда оставайтесь на высоте», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Председатель пензенской гордумы выразил уверенность в том, что сегодняшние выпускники в недалеком будущем внесут весомый вклад в процветание родного края.

«Дорогие выпускники, желаю вам успешно сдать все экзамены, конечно же, здоровья, мира, добра, счастья, неугасаемого оптимизма, удачи и успехов в реализации всех замыслов!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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