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В Кузнецке за личный вклад в благоустройство будут поощрять знаками признательности главы города

12:01 | 24.05.2024 | Общество

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Кузнецк, 24 мая 2024. PenzaNews. Знак признательности главы города «За личный вклад в благоустройство города Кузнецка» будет вручаться жителям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным или осуществляющим деятельность в муниципальном образовании, в качестве поощрения за участие в создании объекта благоустройства на общественных территориях. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Златогорский.

В Кузнецке за личный вклад в благоустройство будут поощрять знаками признательности главы города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, решение о поощрении данным знаком будет приниматься специально созданной комиссией. В ее состав вошли сотрудники администрации Кузнецка и депутаты городского собрания представителей.

При принятии решения о присвоении знака будет учитываться наличие художественного оформления объектов благоустройства, ночной подсветки, твердого покрытия территории, тротуаров, цветников и газонов, а также малых архитектурных форм.

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