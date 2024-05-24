21:43:35 Пятница, 24 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в рамках второго этапа капремонта территории ЦПКиО завершаются работы по устройству инженерных коммуникаций

17:30 | 24.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Работы по устройству инженерных коммуникаций — сетей электроснабжения, наружного освещения, поливочного водопровода и ливневой канализации, выполнение которых предусмотрено в рамках второго этапа капитального ремонта территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, вступили в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе в рамках второго этапа капремонта территории ЦПКиО завершаются работы по устройству инженерных коммуникаций

Фото: Penza-gorod.ru

«Затем строители приступят к подготовке основания под прогулочные пешеходные дорожки, зону отдыха. Проект также предусматривает установку малых архитектурных форм, высадку цветников и клумб, обустройство танцплощадки», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в текущем году капитальный ремонт проводится на территории от нового фонтана в направлении танцплощадки.

«В прошлом году в парке был благоустроен участок от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария», — напоминается в сообщении.

В тексте указано, что работы организованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Читайте также
Жительница Пензы предстанет перед судом за кражу денег у подруги В Пензенской области двое мужчин осуждены за покушение на сбыт наркотика и психотропного вещества в особо крупном размере
В Пензе мужчина угрожал вахтерше убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве
Пензенский рыбак стал фигурантом уголовного дела До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший бывшей супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама