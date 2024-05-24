В Пензе в рамках второго этапа капремонта территории ЦПКиО завершаются работы по устройству инженерных коммуникаций Общество

Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Работы по устройству инженерных коммуникаций — сетей электроснабжения, наружного освещения, поливочного водопровода и ливневой канализации, выполнение которых предусмотрено в рамках второго этапа капитального ремонта территории центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе, вступили в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Затем строители приступят к подготовке основания под прогулочные пешеходные дорожки, зону отдыха. Проект также предусматривает установку малых архитектурных форм, высадку цветников и клумб, обустройство танцплощадки», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в текущем году капитальный ремонт проводится на территории от нового фонтана в направлении танцплощадки.

«В прошлом году в парке был благоустроен участок от входной группы со стороны улицы Карла Маркса до планетария», — напоминается в сообщении.

В тексте указано, что работы организованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».