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Олег Мельниченко сообщил о предстоящем открытии второго семейного МФЦ в Пензе

18:02 | 24.05.2024 | Общество

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Пенза, 24 мая 2024. PenzaNews. Второй семейный МФЦ в Пензе будет открыт в Октябрьском районе города в День защиты детей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко сообщил о предстоящем открытии второго семейного МФЦ в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Совсем скоро, в День защиты детей, мы откроем второй семейный МФЦ — в Октябрьском районе Пензы. Первый был открыт в декабре 2023-го в Железнодорожном районе», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 24 мая.

Он добавил, что до конца текущего года еще два семейных МФЦ будет открыто в Сердобске и Земетчино.

«Мы объединяем ресурсы для оказания комплексной помощи семьям с детьми с учетом их конкретной жизненной ситуации. Семейный многофункциональный центр — это комфортная обстановка, современные технологии, службы экстренного реагирования, предоставление социальных и реабилитационных услуг, консультации юристов, педагогов и психологов», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в таких центрах семьи в режиме одного окна могут получить помощь по самым разным направлениям.

«Планируем, что в 2024 году в результате открытия семейных МФЦ поддержку получат порядка 2,5 тыс. семей Пензенской области», — проинформировал губернатор.

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