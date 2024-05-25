22:48:19 Суббота, 25 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Земетчино начат ремонт дороги на улице Лермонтова

09:00 | 25.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. Рабочие приступили к укладке нового асфальта на дороге протяженностью более 2,8 км на улице Лермонтова в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В Земетчино начат ремонт дороги на улице Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полностью привести объект в порядок планируется к октябрю», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что также ведется ремонт дороги на улице Рабочей, где асфальт уже уложен и теперь предстоит укрепить обочины.

«В числе других дорожных объектов поселка Земетчино в график ремонта включены участки улиц Кирова, Белинского, Коммунальной и улицы Островского, Молодежная, Гоголя, Чкалова, Пушкина, Отормский проезд. Это подъездные пути к учреждениям культуры, образования, здравоохранения, спорта, к железнодорожному и автовокзалу», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что в Земетчино будет отремонтировано около 9,5 км асфальтобетонного покрытия, а всего на территории Земетчинского и Сердобского районов, участвующих в пилотном проекте, приведут в порядок почти 20,2 км дорог.

Читайте также
Жительница Пензы предстанет перед судом за кражу денег у подруги В Пензенской области двое мужчин осуждены за покушение на сбыт наркотика и психотропного вещества в особо крупном размере
В Пензе мужчина угрожал вахтерше убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве
Пензенский рыбак стал фигурантом уголовного дела До двух лет лишения свободы может получить житель Нижнеломовского района, угрожавший бывшей супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама