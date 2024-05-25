В Земетчино начат ремонт дороги на улице Лермонтова Общество

Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. Рабочие приступили к укладке нового асфальта на дороге протяженностью более 2,8 км на улице Лермонтова в рабочем поселке Земетчино Пензенской области в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Полностью привести объект в порядок планируется к октябрю», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что также ведется ремонт дороги на улице Рабочей, где асфальт уже уложен и теперь предстоит укрепить обочины.

«В числе других дорожных объектов поселка Земетчино в график ремонта включены участки улиц Кирова, Белинского, Коммунальной и улицы Островского, Молодежная, Гоголя, Чкалова, Пушкина, Отормский проезд. Это подъездные пути к учреждениям культуры, образования, здравоохранения, спорта, к железнодорожному и автовокзалу», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что в Земетчино будет отремонтировано около 9,5 км асфальтобетонного покрытия, а всего на территории Земетчинского и Сердобского районов, участвующих в пилотном проекте, приведут в порядок почти 20,2 км дорог.