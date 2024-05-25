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В мэрии Пензы сообщили об изменении схемы движения общественного транспорта из-за перекрытия дороги на улице Беляева

10:06 | 25.05.2024 | Общество

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Пенза, 25 мая 2024. PenzaNews. Схема движения общественного транспорта в Заводском районе Пензы изменена в связи с перекрытием проезжей части на улице Беляева с целью аварийного ремонта теплотрассы в период с 25 по 31 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В мэрии Пензы сообщили об изменении схемы движения общественного транспорта из-за перекрытия дороги на улице Беляева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автобусы №70 и маршрутки №№25, 13, 18, 27 с улицы Беляева направятся по улицам Нахимова, Леонова, затем вернутся к привычной схеме движения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что троллейбусы №9 и №105 поедут по проспекту Победы, минуя Заводской район.

«Троллейбусы №8 с улицы Карпинского направятся по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина и далее по маршруту», — отмечается в сообещнии.

В тексте указано, что троллейбусы №2 с улицы Гагарина поедут по улицам Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, после чего вернутся к обычной схеме движения.

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