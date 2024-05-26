Олег Мельниченко поздравил предпринимателей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 26 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.

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«Уважаемые предприниматели Пензенской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! В решении масштабной стратегической задачи, стоящей сегодня перед нашей страной, — выпускать продукцию самого высокого качества, способную составить достойную конкуренцию мировым аналогам, — значение плодотворной деятельности российского бизнес-сообщества сложно переоценить», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что предприниматели вносят весомый вклад в развитие социально-экономического потенциала Пензенской области и создание рабочих мест.

Губернатор выразил благодарность представителям бизнеса за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, целеустремленность и преданность избранному делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — пожелал Олег Мельниченко.