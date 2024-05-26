Владимир Мутовкин поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства Общество

Пенза, 26 мая 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

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«Уважаемые представители малого и среднего бизнеса города Пензы! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства! Вы — опора экономики нашего города. Благодаря вам создаются новые рабочие места и пополняется городская казна. Вы вносите достойный вклад в благоустройство столицы Сурского края и создание комфортных условий для жизни горожан. Вы обеспечиваете население товарами и услугами и способствуете решению экономических и социальных задач, стоящих перед нашим регионом», — отметил спикер гордумы.

«Ваше трудолюбие, целеустремленность и инициативность достойны уважения. Выражаю вам глубокую признательность за ваш непростой труд, благотворительную деятельность и активное участие в жизни города и области!» — добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал предпринимателям крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, креативных идей, созидательных проектов и реализации всех намеченных планов.

«Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес — стабильным и процветающим!» — подчеркнул Владимир Мутовкин.