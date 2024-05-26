В Пензенской области установлен рекорд России по самому массовому слету гидросамолетов Общество

Пенза, 26 мая 2024. PenzaNews. Рекорд России по самому массовому слету гидросамолетов установлен в Пензенской области в ходе гидроавиашоу «Крылья Спутника», которое прошло в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном в минувшую субботу, 25 мая.

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«Федерация авиации общего назначения России подарила пензенцам настоящий праздник — гидроавиаслет «Крылья Спутника». В слете участвовали около 80 воздушных судов. В Пензенской области установлен рекорд России по массовости приводнения гидросамолетов на одну акваторию — 22 судна», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он также выразил уверенность в том, что все, кто провел субботний день в «Спутнике», получили массу положительных эмоций.

Как уточняется на сайте администрации Пензы, рекорд зафиксировал федеральный арбитр международного агентства «Интеррекорд» и реестра рекордов России Юрий Черных.

Соответствующий сертификат вручен организаторам мероприятия.

Всего в Пензенскую область для участия в гидроавиашоу прибыли 200 пилотов из разных регионов России.

В рамках мероприятия состоялся парад сухопутной и гидроавиации, прошли показательные выступления пилотажных групп и индивидуального высшего пилотажа, дымовое шоу, полеты воздушных шаров. Открыл зрелищную программу номер парашютистов с флагами.

Кроме того, в течение всего дня на набережной «Спутника» работали выставки военной и пожарной техники.