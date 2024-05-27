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В Пензенской области пройдет фестиваль детского настенного рисунка

13:10 | 27.05.2024 | Общество

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Пенза, 27 мая 2024. PenzaNews. XVIII фестиваль детского настенного рисунка пройдет в Пензенской области, старт мероприятию будет дан на Олимпийской аллее в региональном центре в предстоящую пятницу, 31 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облправительства.

В Пензенской области пройдет фестиваль детского настенного рисунка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участники фестиваля продолжат оформлять галерею под открытым небом, начало которой положено в прошлом году. Тогда 70 учеников детских художественных школ со всей Пензенской области украсили своими рисунками забор Военного городка», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что организатором мероприятия является фонд социальной поддержки населения «Святое дело», который помогает семьям с детьми с ДЦП и аутизмом.

«Ежегодно в канун Международного дня защиты детей фонд объявляет прием заявок на участие в смотре. За 18 лет в конкурсе приняли участие более 1 тыс. учащихся школ искусств из разных районов области. Школьники становятся не просто художниками, а преобразователями общественных пространств. В прошлые годы они создали своеобразную галерею на территориях пензенского областного центра реабилитации инвалидов и одного из пензенских предприятий. В 2024 году работы детей будут посвящены Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в сообщении.

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