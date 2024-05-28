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Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником

10:00 | 28.05.2024 | Общество

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Пенза, 28 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником.

Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником! У пограничной службы России богатая история. На протяжении многих веков отважные стражи государственных рубежей первыми давали отпор врагу, грудью вставали на защиту Родины. Старшее поколение прославленных воинов, которым была доверена охрана пределов Родины, вписали яркие страницы в героическую летопись Отечества», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что «заветам ветеранов верны молодые российские солдаты и офицеры».

«Вы находитесь на переднем крае борьбы с международными террористическими угрозами и вызовами, наркобизнесом, нелегальной миграцией, контрабандой. И достойно справляетесь с такими масштабными стратегическими задачами. Убежден, что сегодня наши границы на надежном замке. Залогом этому служат ваш высочайший профессионализм, ответственное отношение к делу, заложенное предками святое чувство патриотизма», — подчеркнул губернатор.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, успехов во всех делах и начинаниях!» — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

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