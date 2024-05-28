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Алексей Костин встретился с собственником здания бывшего кинотеатра «Россия»

10:14 | 28.05.2024 | Общество

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Заречный, 28 мая 2024. PenzaNews. Исполняющий полномочия главы Заречного Пензенской области Алексей Костин провел встречу с собственником здания бывшего кинотеатра «Россия», которое частично демонтировано.

Алексей Костин встретился с собственником здания бывшего кинотеатра «Россия»

Фото: Zarechny.zato.ru

Как следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО, в 2015 году здание было продано частному лицу, с ним заключен договор аренды земельного участка на длительный срок.

«Из-за технического состояния здание нельзя было эксплуатировать, и его частично демонтировали. Собственник обращался в администрацию города с несколькими проектами, но они не были одобрены. Сейчас в планах владельца несколько новых вариантов использования территории. Он пояснил, что в конце недели ожидается встреча с проектировщиком, который поможет определиться, каким образом лучше использовать этот участок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что руководство города будет проинформировано обо всех рассматриваемых вариантах.

«Алексей Костин подчеркнул, что новое проектное решение должно реализовываться при соблюдении интересов жителей близлежащих домов», — отмечается в сообщении.

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